Лукашенко пообещал «поснимать головы» белорусским чиновникам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область Белоруссии в очередной раз напомнил об ответственности за падеж скота.

"Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

В конце мая Лукашенко заявил, что гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума и виновные в этом должны понести уголовную ответственность.

Основной целью поездки Лукашенко в Гродненскую область стало посещение ОАО "Беллакт" - единственного предприятия республики по производству сухих молочных смесей и каш для питания детей с первых дней жизни. На предприятии президенту доложили о планах построить дополнительное производство сухого детского питания. Лукашенко поручил "не затягивая, без волокиты" готовить экономическое обоснование проекта.

В ходе поездки президент получил в подарок скульптуру - символ "Беллакта" - кормящую мать с младенцем.