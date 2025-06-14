Папа Римский выступил с обращением к Израилю и Ирану

Папа Римский Лев XIV выступил с заявлением по поводу ирано-израильского конфликта.

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Он призвал страны к ответственности и здравому смыслу.

"Ситуация в Иране и Израиле вызывает большую тревогу. В такой момент я настоятельно призываю к ответственности и здравому смыслу", — заявил понтифик после аудиенции в соборе Святого Петра в Ватикане.

Он подчеркнул, что путь к миру должен строиться на диалоге, справедливости и братстве, а не на угрозах и насилии.

Лев XIV добавил, что никто не должен угрожать существованию другого и все страны должны искать пути к примирению.