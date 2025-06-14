Маск сделал неожиданное заявление об Иране

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX, рассказал, что в ответ на призывы общественности активировал спутники Starlink над Ираном. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ирана и заявил, что «Израиль расчищает для них путь для свободы».

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Аналитик и журналист Марк Левин заметил, в свою очередь, что Маск может «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», предоставив интернет иранскому народу. По его мнению, иранские власти отключили интернет, чтобы люди не могли организовать переворот в стране.

«Лучи включены», — пояснил в ответ Маск.

Военные эксперты отметили, что «лучи действительно будут нести свободу», но интернет будут использовать не столько «борцы с режимом», сколько иранские военные для наведения ракет, БПЛА, бомб и нанесения ударов по объектам инфраструктуры.