Министр обороны Израиля пообещал сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что «Тегеран сгорит», если Иран «продолжит обстреливать израильский тыл. Кац заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи „превращает граждан Ирана в заложников“.
«Если [Иран] продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит», — цитирует Каца телеканал Ynet.
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Он также пообещал, что граждане Ирана «заплатят высокую цену на вред, нанесенный гражданам Израиля».
Эскалация напряженности между Ираном и Израилем достигла критической точки после взаимных ракетных ударов по столицам 13 и 14 июня.