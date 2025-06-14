В офисе Нетаньяху заявили о расширении операции против Ирана

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о расширении операции против ядерной программы Ирана.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник ведомства Дмитрий Гендельман.

«ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима», — заявил израильский политик.

По его словам, удары будут наноситься по ключевым объектам, включая установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру.

Ранее Гендельман сообщил о готовности к полноценной войне с Ираном. Он отметил, что Израиль рассчитывает на собственные военные силы. Спикер заявил, что Иерусалим находится в тесном контакте со всеми союзниками, в том числе с США.

Ранее в генеральном штабе ВС Ирана заявили, что у Тегерана нет ограничений на ответные удары по Израилю после атаки 13 июня.