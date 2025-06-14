Иран пригрозил Великобритании, Франции и США

Военные базы и корабли США, Франции и Британии будут атакованы, если эти страны окажут поддержку Израилю. Об этом заявили официальные лица в Тегеране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Агентство отметило, что Тегеран официально уведомил Францию, Британию и США о продолжении ударов по Израилю. Они станут более масштабными. Также иранские власти предупредили о том, что государства, вставшие на сторону Израиля, станут целями для атак.

«Любая страна, которая поможет нивелировать атаки Ирана по Израилю, войдет в число целей: их военные базы в Персидском заливе, а также морские суда в Персидском заливе и Красном море», — написало агентство.

В Иране назвали возможные цели следующего удара

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонные беседы с коллегами из Франции и Британии. В МИД Ирана также был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США.

Иранский представитель в ООН заявил, что неспровоцированное израильское нападение на Иран осуществлялось «при полной разведывательной и политической поддержке США».