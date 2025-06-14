Две группы россиян вывезли из Ирана в Азербайджан автобусами

Две группы россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Баку.

Сначала 14 граждан России вывезли через пограничный пункт «Астара».

«Первый автобус с гражданами России в составе 14 человек уже пересек границу Ирана с Азербайджаном и в настоящее время находится на территории Астаринского района Азербайджана», - рассказали в диппредставительстве.

Позже стало известно об эвакуации второй группы россиян. 56 человек из 88 уже находятся на азербайджанской территории, сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Иране в том числе находятся несколько артистов Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского.