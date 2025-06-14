Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном

Американский президент Дональд Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

Трамп ранее призывал иранцев «сесть за стол переговоров, чтобы заключить сделку, пока не стало слишком поздно», однако теперь те, кто выступал против ядерной сделки с Соединенными Штатами, мертвы, сказал президент США в интервью репортеру CNN Дане Бэш в коротком телефонном интервью.

«Вы знаете, что люди, с которыми я имел дело, мертвы, сторонники жесткой линии», – сказал Трамп, по словам Бэш.

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Мохаммад Багери, главнокомандующий армией Ирана, был убит в ходе первых израильских ударов, как и генерал Хоссейн Салами, генерал Голамали Рашид и генерал Амир Али Хаджизаде.

Когда Бэш спросила, была ли их смерть результатом атаки Израиля, Трамп иронично ответил: «Они определенно умерли не от гриппа, и не от Covid».

Американский лидер также повторил свою реплику в посте в социальных сетях.

«Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно было произойти. Они все мертвы теперь, и будет только хуже!» – написал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке.

До этого Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.