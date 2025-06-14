МИД Ирана раскрыл судьбу следующего раунда переговоров с США

Следующий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы пока не отменен.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, его слова приводит агентство NourNews.

«Пока неизвестно, какое решение мы примем 15 июня по этому поводу», — сказал он.

Переговоры запланированы на 15 июня.

До этого Багаи заявлял, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном утратили свой смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне Иран запустил в еврейское государство дроны и ракеты. К текущему моменту Исламская Республика осуществила как минимум четыре волны ударов по Израилю.

При этом журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN рассказала, что израильские войска ликвидировали всех участников переговоров с США от Ирана. В свою очередь, представители команды журналиста Такера Карлсона возложили ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на американского лидера Дональда Трампа.