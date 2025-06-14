МИД Ирана: следующий раунд переговоров с США пока не отменен

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Следующий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы пока не отменен.

МИД Ирана раскрыл судьбу следующего раунда переговоров с США
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Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, его слова приводит агентство NourNews.

«Пока неизвестно, какое решение мы примем 15 июня по этому поводу», — сказал он.

Переговоры запланированы на 15 июня.

До этого Багаи заявлял, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном утратили свой смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне Иран запустил в еврейское государство дроны и ракеты. К текущему моменту Исламская Республика осуществила как минимум четыре волны ударов по Израилю.

При этом журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN рассказала, что израильские войска ликвидировали всех участников переговоров с США от Ирана. В свою очередь, представители команды журналиста Такера Карлсона возложили ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на американского лидера Дональда Трампа.