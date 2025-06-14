Додон: Санду может представить народу Молдавии только "страшилки о России"
Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду, ввергла Молдавию в тяжелейший кризис, и ей нечего представить избирателям на парламентских выборах 28 сентября, кроме очередных страшилок по поводу России.
Такое мнение выразил лидер ведущей оппозиционной Партии социалистов, бывший президент (2016-2020) Игорь Додон.
"ПДС не с чем идти в народ. О чём они будут рассказывать людям? Как они увеличили зарплаты министров до 75 тыс. леев ($4,5 тыс.)? Или как они получили за четыре года €3 млрд из зарубежных фондов, а мы платили и продолжаем платить по самым высоким тарифам в регионе? Поэтому они снова будут рассказывать людям страшилки, что придут русские и т. д. Но я верю в мудрость нашего народа и в то, что у ПДС не получится снова оболванить этим население", - написал Додон в своем Telegram-канале. "Все должны понимать: еще, не дай бог, четыре года власти ПДС - и Молдовы не станет. Спасать будет уже нечего. Здесь будет просто выжженная территория", - уверен политик.