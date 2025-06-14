Додон: Санду может представить народу Молдавии только "страшилки о России"

Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду, ввергла Молдавию в тяжелейший кризис, и ей нечего представить избирателям на парламентских выборах 28 сентября, кроме очередных страшилок по поводу России.

Такое мнение выразил лидер ведущей оппозиционной Партии социалистов, бывший президент (2016-2020) Игорь Додон.