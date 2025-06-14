"Предчувствие полнейшей катастрофы": правительство Польши сделало экстренное заявление
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что планета стремительно скатывается к глобальной войне из-за событий на Ближнем Востоке. Он призвал США и Европу остановить эскалацию между Израилем и Ираном, пока не поздно.
Туск написал в соцсети Х, что противостояние между Израилем и Ираном движется к конвенциональной войне в регионе, а это может дестабилизировать весь мир.
"Со времен Второй мировой войны мы не были так близки к глобальному конфликту", - считает Туск.
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Следом он призвал Европу и США объединить усилия и остановить дальнейшую эскалацию.
"Еще не поздно!" - подчеркнул польский премьер.
При этом свое сообщение он написал на английском языке.