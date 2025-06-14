Раскрыт худший сценарий эскалации конфликта между Ираном и Израилем

Профессор Эренель: Иран может нанести по Израилю небольшой ядерный удар
Самым мощным ответом Ирана на атаку со стороны Израиля может стать ядерный удар небольшого масштаба по объектам на территории еврейского государства. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил директор Центра исследований и реализации стратегии безопасности и обороны, профессор стамбульского университета Истинье Фахри Эренель.
Как он сказал, не стоит исключать возможность того, что Исламская Республика имеет в своем распоряжении «хоть и небольшую», но ядерную боеголовку. Иран может нанести с ее помощью удар по ядерным объектам в Израиле, так как недавно получил данные о местах расположения соответствующих сооружений.
«В этом случае и Израиль может применить ядерное оружие — эта опция будет самой опасной», — подчеркнул эксперт.
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Ночью 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. В том числе были поражены штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и атомный объект в Нетензе. Как писали СМИ, никаких признаков утечки радиации на месте происшествия зафиксировано не было.
В ответ Тегеран запустил в еврейское государство беспилотники и ракеты. К текущему моменту Иран осуществил как минимум четыре волны ударов по Израилю.
Ранее Медведев на фоне атаки Израиля на Иран назвал реальной угрозу ядерного конфликта.