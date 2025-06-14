Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана с подстрекательством к бунту против властей исламской республики. Соответствующий ролик появился в соцсетях политика.

В видеообращении на английском языке Нетаньяху называет власти Ирана "злым исламским режимом", который якобы угнетает иранцев последние 50 лет, а также объясняет цели ударов Израиля.

"Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы", - заверяет иранцев Нетаньяху.

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Премьер Израиля также назвал власти Ирана "слабыми как никогда" и призвал иранцев к бунту против своего правительства.

Кроме того, Нетаньяху произнес несколько лозунгов на фарси и заявил о "тысячелетней истории" со времен персидского царя Кира II Великого (559-530 гг. до н. э.), связывающей Израиль и Иран.

Государство Израиль было основано в 1948 году. В те времена, о которых говорил Нетаньяху, никакого самостоятельного еврейского государства не существовало - Кир Великий разгромил Вавилонское царство, в состав которого входила иудейская территория, и включил ее в свою империю Ахеменидов.

Обострение конфликта между двумя странами началось накануне. В ночь на 13 июня Израиль атаковал иранские ядерные объекты. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю в рамках операции "Правдивое обещание-3".