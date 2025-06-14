Поздравление россиян от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России на Украине сочли предательством. Об этом в своем Telegram-канале Верховной рады Александр Дубинский.

«После того, как Рубио поздравил россиян, у нас тут страшный вой — нас предали!» — указал политик.

При этом, добавил он, в Киеве не осознают, что в случае улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном Европа также перестанет быть союзником Украины.

«Будет, как у Булгакова в "Дни Турбиных": союзники — сволочи», — резюмировал парламентарий.

12 июня Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил о готовноcти к конструктивному сотрудничеству с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что поздравление стало «очень позитивной новостью», поскольку демонстрирует, что нынешняя администрация в Вашингтоне «полностью отличается от предыдущей администрации Джо Байдена».