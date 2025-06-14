Раскрыты катастрофические последствия скалации на Ближнем Востоке

Возможное расширение конфликта на регион Персидского залива после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана станет катастрофой для мировой экономики, особенно для Индии, сообщила газета Hindu.

По данным издания, миллионы граждан Индии работают и живут в странах Ближнего Востока, что делает возможный экономический кризис крайне опасным для страны, передает ТАСС.

Газета указала, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана, когда Вашингтон и Тегеран вели переговоры, были, по мнению редакции, вопиюще незаконными, безрассудными и опасными. Hindu подчеркнула, что если и существовала возможность урегулирования ядерной проблемы Ирана через диалог, то Израиль практически уничтожил ее своими действиями.

Издание напомнило, что хотя ядерная программа Ирана вызывает опасения, убедительных доказательств серьезного прогресса в ней нет. Также Hindu отметила, что Иран ранее согласился свернуть свою ядерную программу в 2015 году в обмен на снятие санкций, однако соглашение было сорвано действиями администрации президента США Дональда Трампа, а последующие предложения диалога были перечеркнуты атакой на иранские ядерные объекты.

По мнению газеты, Израиль решился на удары, рассчитывая на поддержку США и отсутствие реакции международного сообщества.

Hindu считает, что необходимость немедленных скоординированных международных усилий по сдерживанию Израиля и перезапуску дипломатии крайне актуальна для восстановления стабильности в регионе.

МИД Ирана: переговоры с США стали бессмысленными из-за атаки Израиля

Газета Indian Express в свою очередь сообщила, что целью Израиля является не только ослабление Ирана, но и его союзников, а атака на ядерные объекты стала частью этой стратегии. Издание также выразило мнение, что без посредничества сильной международной державы военная конфронтация будет только нарастать. По словам газеты, неизвестно, чем закончится нынешняя эскалация, поскольку часто войны начинаются легко, но заканчиваются непредсказуемо.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.