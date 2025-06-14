«Это больше подходит России и Северной Корее». Трамп устроит парад в день рождения. Почему ему грозят многомиллионными протестами?

Миллионы американцев выйдут на протесты против проведения военного парада по случаю 250-летия армии США, которое совпадает с днем рождения президента Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios.

14 июня в США пройдет парад по случаю юбилея создания в 1775 году Континентальной армии — группы ополчения, которая началу борьбу с британским колониализмом за независимость. По решению Второго Континентального Конгресса, который в 1776 году провозгласит независимость штатов, возглавил войска полковник и будущий первый президент страны Джордж Вашингтон.

По совпадению в день проведения парада Трамп празднует свое 79-летие. Будучи восхищенным тем, как французы празднуют день взятия Бастилии 14 июля, он еще со своей первой администрации грезил идеей провести военный парад в свой день рождения.

По данным портала, протест «Нет королям» пройдет в более чем 1,5 тысячи городов с миллионами протестующих, охватив все 50 штатов. Кроме того, митинги против Трампа пройдут в других странах, включая Германию и Великобританию.

Трамп пообещал жесткий ответ в случае протестов на параде

Заявления о протестах вызвали немедленную реакцию Трампа. Он сказал, что не знает об этих планах, а «ненавидящие страну люди столкнутся с очень мощной силой».

В субботу мы будем праздновать с размахом. И если кто-то из протестующих захочет выйти, его встретят с очень большой силой Дональд Трамп президент США

Как отмечает телеканал MSNBC, предупреждение Трампа о протестах неслучайно. Он его сделал сразу после решения отправить 4 тысячи военных из Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев в Калифорнию на подавление протестов нелегальных мигрантов.

Власти опасаются неприятностей на параде

При этом как Лос-Анджелесе может привести к неприятным для Трампа последствиям. В частности, ряд экспертов опасаются, что мероприятие будет воспринято как демонстрация силы и празднование подавления бунтов нелегальных мигрантов.

Неудачное совпадение парада и присутствия федеральной Национальной гвардии в Калифорнии будет казаться зловещим Кори Шаке глава сектора во внешней и оборонной политике при Американском институте предпринимательства

Совпадение военного парада с бунтами мигрантов касаются также еще одной деликатной проблемы — насколько законно Пентагон поддержал решение Трампа об отправке сил Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

В 2020 году президент хотел применить аналогичную меру для подавления протестов BLM (Black Lives Matter — «Жизни чернокожих важны»), однако ему помешали это сделать тогдашние министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Кроме того, идея провести парад в день рождения Трампа вызвала возмущение в Демократической партии США, которая теперь обвиняет американского лидера в якобы «восхищении» военной эстетикой таких стран как Россия или Северная Корея.

Они развертывают Национальную гвардию в Лос-Анджелесе (...) и в то же время проводят масштабный парад с демонстрацией, который больше подходит для России и Северной Кореи Макс Роуз бывший конгрессмен-демократ, ветеран армии США

Что известно о самом параде в день рождения Трампа?

Как напоминает газета The Hill, Трамп еще с 2018 года грезил мечтой о параде. Однако хозяин Белого дома хочет организовать его не только из-за удачного совпадения дат, но и как демонстрацию военной силы всему остальному миру.

Предполагается, что парадное шествие начнется от здания Пентагона, пересечет реку Потомак и пройдет от мемориала Линкольну к монументу Джорджу Вашингтону около здания Капитолия. Проход войск будет сочетаться с живой музыкой, фейерверками, приземлением парашютистов. Завершится празднование официальной церемонией приема юношей в армию под председательством самого президента США.

Суммарно в мероприятии примут участие более 6,5 тысячи солдат, порядка 50 самолетов и вертолетов, а также около 150 транспортных средств и единиц техники. Среди них 28 танков M1A1 Abrams, 28 боевых машин M2 Bradley, четыре гаубицы Paladin, а также ракетные установки HIMARS.

Власти ожидают, что на празднование придет более 100 тысяч человек.

45 миллионов долларов потратят власти США на проведение военного парада

Как отмечает журнал Politico, в США традиция военных парадов в привычном понимании давно исчезла и проведение таких празднеств, причем с тяжелыми вооружениями является чем-то диковинным и нетипичным. Однако несмотря на поддержку этой меры как акта патриотизма, только семеро республиканец-конгрессменов из пятидесяти опрошенных сказали авторам материала, что посетят празднества.

Многие из них оправдывают свое отсутствие занятостью в выходные, предвыборной агитацией или семейными праздниками: «Сенатор от Оклахомы Маркуэйн Маллин сказал, что у него с женой годовщина, и "он выбирает свадьбу". Представитель Тим Берчетт из Теннесси сказал, что событие совпадает с 18-летием его дочери».

Меня не будет на параде. Но это здорово — отпраздновать день рождения президента Трампа, и я думаю, что это здорово — поздравить военных. Мы давно этого не делали Джим Джастис сенатор от штата Западная Вирджиния

Как Трамп заинтересовался историческими датами

15 мая в ходе выступления перед американскими военными в Катаре Трамп заявил, что именно США выиграли в Первой и Второй мировых войнах. При этом американский лидер обратил внимание на то, что в Европе по этим случаем проходят военные парады, в том числе и в России.

Все праздновали, кроме нас, а ведь именно мы выиграли войну. Мы выиграли войну, а они помогали, но без нас они не выиграли бы войну, они все говорили бы по-немецки и, может быть, немного по-японски Дональд Трамп президент США

Хотя хозяин Белого дома несколько раз указывал на роль Советского Союза в победе над Нацистской Германией, он несколько раз повторял мысль, что помощь Вашингтона якобы «стала самым важным фактором» в разгроме.