Страны Запада запугивают свое население российской угрозой, которой на самом деле не существует. Об этом сказал отец Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости.

По его словам, совокупный размер вооруженных сил всех стран НАТО в 10 раз превосходит размер армии РФ, однако Запад все равно пытается представить Москву в качестве угрозы.

«Но ее [угрозы] просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — считает он.

Отец Маска заявил, что Стармер получает инструкции из-за рубежа

Ранее о существовании «российской угрозы» высказался французский политик Флориан Филиппо, назвав это чушью.