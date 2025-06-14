Трампа назвали соучастником атаки Израиля на Иран

Свободная прессаиещё 1

Американского президента Дональда Трампа назвали соучастником атаки Израиля на Иран. Данное утверждение прозвучало от команды известного журналиста Такера Карлсона.

Трампа назвали соучастником атаки Израиля на Иран
© globallookpress.com

«Атака не стала для него сюрпризом. Будучи соучастником этих военных действий, президент надеется, что события прошлой ночи помогут его переговорам с Ираном по ядерной программе», – заявили они в своем письме.

В нем же сказано, что хоть физически Пентагон и не причастен к атаке, но США уже не один год финансируют и передают Израилю различные виды вооружения.

«Стоит сделать шаг назад и задуматься, как что-либо из этого помогает Соединенным Штатам. Мы не смогли найти ни один ответ», - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее геополитический аналитик Брайан Берлетик заявил, что миру следует прекратить общаться с Соединенными Штатами после авиаударов Израиля по Ирану. Всем следует понять, что вести переговоры с Вашингтоном бессмысленно.