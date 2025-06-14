Американского президента Дональда Трампа назвали соучастником атаки Израиля на Иран. Данное утверждение прозвучало от команды известного журналиста Такера Карлсона.

«Атака не стала для него сюрпризом. Будучи соучастником этих военных действий, президент надеется, что события прошлой ночи помогут его переговорам с Ираном по ядерной программе», – заявили они в своем письме.

В нем же сказано, что хоть физически Пентагон и не причастен к атаке, но США уже не один год финансируют и передают Израилю различные виды вооружения.

«Стоит сделать шаг назад и задуматься, как что-либо из этого помогает Соединенным Штатам. Мы не смогли найти ни один ответ», - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее геополитический аналитик Брайан Берлетик заявил, что миру следует прекратить общаться с Соединенными Штатами после авиаударов Израиля по Ирану. Всем следует понять, что вести переговоры с Вашингтоном бессмысленно.