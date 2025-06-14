Трамп заработал миллионы долларов с продаж гитар и Библий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп получает доходы от десятков объектов роскоши и бизнес-предприятий, стоимость многих из которых исчисляется десятками миллионов долларов, а также с продаж гитар, изданий Библии и часов с его именем. Об сообщает NBC News со ссылкой на финансовую декларацию американского лидера.

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Отмечается, что в прошлом году глава США получил доход в размере более 57 миллионов долларов от криптопроекта World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Помимо этого, Трамп получил доходы с продаж книги Save America в размере 3 миллионов долларов, кроссовок и парфюмерии — 2,5 миллиона долларов, часов — 2,8 миллиона долларов, изданий Библии — 1,3 миллиона долларов, и гитар — 1,05 миллиона долларов.

Ранее американская чиновница подняла на смех супругу Дональда Трампа Меланию за продажу головного убора за миллионы рублей. Помимо этого, она решила продать два своих портрета в данном аксессуаре.