«Переговоры были прикрытием»: в США выступили с дерзким призывом после атаки Израиля по Ирану

После ударов Израиля по Ирану все должны понять, что вести переговоры с США бессмысленно. Об этом заявил геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети X.

«‎Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – отметил он.

Берлетик призвал международное сообщество прекратить переговоры с Вашингтоном и осознать, что любое нападение, организованное американскими союзниками, следует рассматривать как агрессию самих Соединенных Штатов. Он также добавил, что Штаты могут использовать эту ситуацию для сдерживания других стран, указывая на то, что главной целью США всегда было окружение и ограничение влияния Китая и России. Сразу после первого удара по Ирану госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не принимали участия в операции, но были проинформированы об израильской атаке.

Позже Пентагон подтвердил, что они оказывают помощь Израилю в перехвате иранских ракет. Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что Израиль использовал «отличное американское вооружение». Он также подтвердил свой контакт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после проведения атак, однако не стал вдаваться в подробности, пишет РИА Новости. Напомним, соучастником ударов Израиля по Ирану американского лидера назвал и журналист Такер Карлсон.

По его словам, страна оказалась глубоко вовлечена в конфликт. Ранее сообщалось, что эскалация конфликта создает риск возникновения масштабного регионального конфликта, который может втянуть США, Россию и государства исламского мира.