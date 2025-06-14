На Западе обвинили Макрона в лицемерии

Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет двуличие, поддерживая атаки Израиля на ядерные объекты Ирана. С таким обвинением выступил журналист Чей Боуз в соцсети Х.

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Он обратил внимание на то, что французский лидер защищает право Израиля на самооборону, когда тот нанес превентивный удар по Ирану. «Когда Россия вмешивается в дела граничащей с ней Украины, чтобы свергнуть кровожадный незаконный режим, — это "жестокое полномасштабное вторжение», — говорится в сообщении.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Атака получила название «Нация львов». По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Вечером 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». В ответ на удар по объектам на территории Исламской республики Тегеран выпустил по Израилю более 300 баллистических ракет.