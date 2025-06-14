Стало известно о планах Ирана провести ядерное испытание

По некоторым данным, Тегеран может провести ядерное испытание в ближайшее время. Об этом сообщает издание Clash Report в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

Официального подтверждения либо опровержения этой информации не поступало.

13 июня начал масштабную операцию против Ирана под названием «Нация львов», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. По словам израильских властей, удар был нанесен, чтобы отбросить назад ядерную программу страны из-за нарастающей угрозы.

Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид предупредил о катастрофических последствиях повреждений ядерных объектов. По его словам, данные последствия могут распространиться в том числе за пределы ближневосточного региона. Израильскую агрессию он назвал объявлением войны.

Кроме того, появились данные о том, что ядерный объект в Израиле подвергся ракетной атаке.