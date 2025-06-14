В США рассказали о помощи «других стран» Израилю в отражении атак Ирана

Другие государства, помимо Соединенных Штатов, оказали помощь Израилю в отражении ответного удара Ирана. Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на израильские источники.

© Lenta.ru

«Другие страны в регионе также помогали противовоздушной обороне Израиля… тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю», — говорится в публикации. Какие именно государства оказывали помощь Тель-Авиву, не уточняется.

Ранее сообщалось, что армия США помогала Израилю отражать ракетные атаки Ирана. Отмечается, что несколько ракет попали в центр Тель-Авива. По данным экстренных служб, в результате иранских ударов пострадали 15 человек.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани обвинил Соединенные Штаты в поддержке атак Израиля. Он также отметил, что повреждение ядерных объектов Ирана способно привести к «катастрофическим» последствиям не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.