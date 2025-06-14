Азербайджан решил проверить уровень радиации на границе с Ираном

Азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном. Об этом сообщил РИА Новости источник в госструктурах республики.

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Уточняется, что специалисты направлены в Астаринский район. По словам собеседника агентства, эксперты уже начали изучение уровня радиоактивного загрязнения в воздухе и уровня радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в страну.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе после атаки Израиля. Внутри находятся в основном альфа-частицы, которые можно контролировать с помощью защитных мер.