Трамп высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани подтвердил готовность Вашингтона принять участие в дипломатических усилиях, направленных на достижение безопасности на Ближнем Востоке в связи с ударами Израиля по Ирану.

Об этом говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства.