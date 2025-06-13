Трамп высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Трамп заявил о готовности работать над достижением мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани подтвердил готовность Вашингтона принять участие в дипломатических усилиях, направленных на достижение безопасности на Ближнем Востоке в связи с ударами Израиля по Ирану.
Об этом говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства.
"Его высочество подчеркнул важность работы над снижением напряженности и продвижением дипломатических решений [конфликта]", - отмечается в документе. "Президент США подтвердил готовность Вашингтона участвовать в усилиях по урегулированию кризиса с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе", - указывается в нем.