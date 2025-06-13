Радиологическое и химическое загрязнение обнаружено в Натанзе в Иране

На ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси заявил, что радиологическое и химическое загрязнение обнаружено внутри комплексов в Натанзе после израильских ударов, передает ТАСС.

Он отметил, что надземная часть завода полностью разрушена, а электроинфраструктура также уничтожена.

Ранее МАГАТЭ подтвердила сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана.

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и поражении ключевого объекта в Натанзе.

В ответ на атаки Израиля Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

Иран начал операцию «Суровое наказание» против Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.