Радиологическое и химическое загрязнение обнаружено в Натанзе в Иране

Гросси заявил о радиологическом и химическом загрязнении в Натанзе в Иране
На ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси заявил, что радиологическое и химическое загрязнение обнаружено внутри комплексов в Натанзе после израильских ударов, передает ТАСС.
Он отметил, что надземная часть завода полностью разрушена, а электроинфраструктура также уничтожена.
Ранее МАГАТЭ подтвердила сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана.
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и поражении ключевого объекта в Натанзе.
В ответ на атаки Израиля Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».
Иран начал операцию «Суровое наказание» против Израиля
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.