Умерший от лейкемии итальянский подросток станет первым святым XXI века. Папа Римский Лев XIV объявил, что канонизация Карло Акутиса состоится 7 сентября на площади Святого Петра, передает CNN.

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Акутис умер в 2006 году в возврате 15 лет. При жизни он активно занимался популяризацией христианского учения, запустил сайты для своего прихода и школы, а также создал онлайн-портал, где описывались чудеса. Мальчик получил прозвище «божьего инфлюенсера» и стал популярным среди молодых католиков. Итальянский подросток, родившийся в Британии и любивший видеоигры, часто изображается в джинсах и кроссовках, что делает его узнаваемой фигурой для нового поколения католиков.

Для причисления к лику святых в католической церкви обычно нужно по меньшей мере два чуда, совершенных кандидатом.

Ранее предыдущий Папа Римский Франциск признал чудом два эпизода, связанных с Акутисом, которые произошли уже после его смерти, а покойный юноша был причислен к лику блаженных.

В 2020 году Ватикан направил в Бразилию специальную комиссию по изучению достоверности истории, когда за несколько лет до этого излечился ребенок с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы после молитвы Акутису. Еще один случай касается 21-летней девушки из Коста-Рики, которая «чудесным образом» выздоровела после серьезного падения с велосипеда во Флоренции в 2022 году. Пострадавшая с травмой головы находилась в критическом состоянии. Ее мать отправилась на могилу Акутиса и там помолилась. В Ватикане заявили, что в тот же день ее дочь начала дышать без ИВЛ, потом смогла двигаться и говорить, через 10 дней ее выписали, а сканирование мозга не выявило полученную ранее травму.

Два этих чуда, которые католическая церковь сочла подтвержденными, позволяют причислить Карло Акутиса к лику святых.