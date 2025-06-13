Макрон пообещал поддержать Израиль в случае ответного удара Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что в случае, если Иран решит нанести ответный удар по Израилю, то страна окажет Тель-Авиву поддержку. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.

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Так Макрон ответил на вопрос журналистов о том, до какой степени Франция готова «поддерживать право Израиля на оборону».

Ранее президент Ирана заявил, что Израиль получит соответствующий ответ на совершенные удары. Иранский лидер Масуд Пезешкиан во время разговора с главой российского государства Владимиром Путиным охарактеризовал атаку как откровенное нарушение международных правил.

Макрон высказался об атаках Израиля на Иран

Как сообщалось 13 июня, Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля. В пресс-службе Кремля уточнили, что беседа состоялась в связи с «опасным обострением обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана». В МИД России израильскую атаку назвали злодеянием.