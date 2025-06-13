Верховный лидер Ирана пообещал решительный ответ Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации заявил, что армия Ирана «с полной мощью» выступит против Израиля и «приведет его к краху».

Его цитирует агентство Tasnim.

«Вооруженные силы [Ирана] будут действовать силой и разорят негодяйский сионистский режим. Сионистский режим не избежит этого преступления невредимым. Иранский народ может быть уверен, что в этом отношении не будет никаких послаблений», — заявил Хаменеи.

Также Верховный лидер Ирана в своем обращении к народу охарактеризовал атаки Израиля на Иран как преступление и предсказал «горькую и страшную судьбу» для еврейского государства.

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В свою очередь новый глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур в обращении к Хаменеи пообещал открыть «врата ада» для Израиля после ударов по Ирану. Он подчеркнул, что Израиль ждет «горькая и мучительная судьба с огромными и разрушительными последствиями».