В ООН обратились с призывом к Израилю и Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, в котором он выразил озабоченность эскалацией ситуации в регионе после ударов Израиля по иранской территории.

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Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня утром генеральный секретарь говорил с министром иностранных дел Исламской Республики Иран», — заявила представитель генсека Стефани Трембле.

По ее словам, стороны «обсудили ситуацию, вызванную последними событиями».

Она отметила, что Гутерриш подчеркнул необходимость «избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля».

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет в пятницу, 13 июня, экстренное заседание в связи с ударами Израиля по Ирану. Ожидается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит на заседании доклад о состоянии ядерных объектов в Иране.