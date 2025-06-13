Президент Израиля заявил, что страну ожидают "трудные дни"

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе совещания с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что стране предстоят "трудные дни и сложные моменты".

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"Я верю всем сердцем, что вместе мы сможем выстоять", — сказал Герцог.

Он попросил израильтян сохранять повышенную бдительность. Также он заявил, что Израиль по-прежнему стремится освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Израиль нанес удар по объектам, связанным с программой по обогащению урана, и по центру иранской программы создания баллистических ракет. При атаках был убит глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами. Впоследствии Иран направил около сотни дронов в направлении Израиля.