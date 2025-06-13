Трамп сделал неожиданное заявление о региональной войне на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не опасается начала региональной войны после ударов Израиля по Ирану. Об этом пишет Reuters.

ВВС Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, начали масштабную операцию против Ирана. 200 самолетов атаковали порядка 100 объектов на территории Исламской Республики. В результате погибли как минимум 20 иранских высокопоставленных командиров, шесть ученых-ядерщиков.

Иран потерпел сокрушительное поражение, констатировал Трамп. Он признал, что в настоящее время неясно, осталась ли у Тегерана рабочая ядерная программа после ударов Израиля.

Глава Белого дома уточнил, что у исламской республики был «отличный шанс заключить сделку» по ядерной программе, но Тегеран не согласился с предложением Соединённых Штатов.

Трамп заявил о звонках из Ирана после удара

Американский президент отметил, что США знали все о грядущем нападении Израиля на Иран. Он добавил, что «пытался спасти Иран от унижения и гибели».

Американский лидер уточнил, что его не беспокоит возможность начала региональной войны в результате удара Израиля по Ирану.