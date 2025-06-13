Трамп сделал неожиданное заявление о региональной войне на Ближнем Востоке

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп заявил, что не опасается начала региональной войны после ударов Израиля по Ирану. Об этом пишет Reuters.

Трамп сделал неожиданное заявление о региональной войне на Ближнем Востоке
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ВВС Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, начали масштабную операцию против Ирана. 200 самолетов атаковали порядка 100 объектов на территории Исламской Республики. В результате погибли как минимум 20 иранских высокопоставленных командиров, шесть ученых-ядерщиков.

Иран потерпел сокрушительное поражение, констатировал Трамп. Он признал, что в настоящее время неясно, осталась ли у Тегерана рабочая ядерная программа после ударов Израиля.

Глава Белого дома уточнил, что у исламской республики был «отличный шанс заключить сделку» по ядерной программе, но Тегеран не согласился с предложением Соединённых Штатов.

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Американский президент отметил, что США знали все о грядущем нападении Израиля на Иран. Он добавил, что «пытался спасти Иран от унижения и гибели».

Американский лидер уточнил, что его не беспокоит возможность начала региональной войны в результате удара Израиля по Ирану.