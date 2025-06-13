В США раскрыли причины ударов Израиля по Ирану

Удары Израиля по Ирану были нацелены на срыв перспективных американо-иранских переговоров по ядерной программе, рассказал исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. Он добавил, что атаки лишь подтолкнут Тегеран к ответным действиям, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал о грядущих ударах Израиля по целям в Иране. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заметил, в свою очередь, что американские военные не участвовали в атаках ЦАХАЛ.

«Атака Израиля по иранским объектам была нацелена на саботаж перспективной дипломатии США и Ирана, направленной на сдерживание иранского ядерного потенциала», — пояснил Кимбалл.

По его мнению, Тегеран ответит на атаки ЦАХАЛ, при этом будет использовать дроны и баллистические ракеты с обычными боеголовками.

Аналитик пояснил, что пока неизвестно, по каким конкретно объектам нанесут удары иранские военные — по израильским или американским, военным или политическим.

На Западе раскрыли мотив атак на иранские ядерные объекты

Трамп на фоне ударов ВВС Израиля пытается оказать давление на Иран, заметил Кимбалл. Он добавил, что Тегеран не станет вести переговоры под угрозами, особенно пока продолжаются атаки на его территорию.