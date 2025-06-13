Владимир Зеленский не способен контролировать свое поведение и ситуацию на фронте, он живет в параллельной реальности и не способен реагировать на происходящее, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинский лидер продолжает делать вид, что он контролирует весь мир, но реально он не в состоянии контролировать даже свое поведение.

Медведчук отметил, что ВСУ понесли большие потери в 2022-2025 годах. Кроме того, десятки тысяч военных дезертировали из армии.

Политик уточнил, что в июне Киев отказался от платежей по еврооблигациям на $2,6 млрд. Он добавил, что в МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования.

«Аналитики констатируют: это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт. О каком восстановлении Украины Зеленского после войны можно говорить с таким рейтингом? Нелегитимный всю экономику страны превратил в мусор», — констатировал общественный деятель.

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Все усилия Зеленского, направленные на усиление позиций Украины, приводили к одному — их серьезным ослаблениям, пояснил Медведчук.