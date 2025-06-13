Медведчук сделал неожиданное заявление о Зеленском

Илья Родин

Владимир Зеленский не способен контролировать свое поведение и ситуацию на фронте, он живет в параллельной реальности и не способен реагировать на происходящее, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости.

Медведчук сделал неожиданное заявление о Зеленском
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По его словам, украинский лидер продолжает делать вид, что он контролирует весь мир, но реально он не в состоянии контролировать даже свое поведение.

Медведчук отметил, что ВСУ понесли большие потери в 2022-2025 годах. Кроме того, десятки тысяч военных дезертировали из армии.

Политик уточнил, что в июне Киев отказался от платежей по еврооблигациям на $2,6 млрд. Он добавил, что в МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования.

«Аналитики констатируют: это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт. О каком восстановлении Украины Зеленского после войны можно говорить с таким рейтингом? Нелегитимный всю экономику страны превратил в мусор», — констатировал общественный деятель.

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Все усилия Зеленского, направленные на усиление позиций Украины, приводили к одному — их серьезным ослаблениям, пояснил Медведчук.