Стало известно об экстренном заседании Совбеза ООН из-за ударов Израиля по Ирану

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет экстренное заседание в связи с ударами Израиля по Ирану. Об этом сообщает Постоянное представительство России при ООН в своем Telegram-канале.

Заседание состоится в пятницу, 13 июня, в 22:00 по московскому времени.

Ранее Иран обратился к Совбезу ООН с требованием осудить атаку еврейского государства и срочно провести заседание из-за авиаударов. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, заявил, что Израиль понесет ответственность за свои действия.