Бразильская газета O Globo заявили, что европейские страны перестали говорить о мирном урегулировании украинского конфликта и все чаще говорят о прямом конфликте с Россией.

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Журналисты приняли участие в семинарах с участием военных экспертов из Европы и США, состоявшийся в Португалии, и пришли к выводу, что Евросоюз не стремится к прямым переговорам с Россией.

Бразилия, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы содействовать урегулированию конфликта, говорят журналисты.