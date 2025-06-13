Каллас обратилась с призывом к Ирану и Израилю

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала к дипломатии Иран и Израиль на фоне ударов ЦАХАЛ по объектам на территории Исламской Республики. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

В ночь на пятницу, 13 июня истребители ВВС Израиля, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали свыше 100 целей по всему Ирану, включая ядерные объекты и укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров.

«Ситуация на Ближнем Востоке опасна. Я призываю все стороны проявлять сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации. Дипломатия остается лучшим способом продвижения вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию», — отметила Каллас.

Ранее к сторонам конфликта с призывом немедленно деэскалировать ситуацию и воздерживаться от ответных действий обратилась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, в свою очередь, заявил о начале большой войны на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану.

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Парламентарий заметил, что у него есть три вопроса: «что там с международным правом», что скажут сторонники «перемирия и немедленного прекращения огня» в европейских натовских столицах, разочаровался ли в сторонах конфликта президент США Дональд Трамп.