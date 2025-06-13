СМИ: Израиль обманом вынудил командиров ВВС Ирана собраться в одном месте

Израиль обманом вынудил командиров ВВС Ирана собраться в командном подземном центре, по которому затем нанёс удары, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в израильских силах безопасности.

По словам представителя израильских силах безопасности, были проведены «специальные мероприятия».

Кроме того, Израиль предварительно собрал досье на военных начальников.

По информации источника телеканала, удары оказались «более успешными, чем ожидал Израиль».

В ночь на 13 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении «превентивного удара» по Ирану.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что среди целей Израиля были физики-ядерщики и объект в Натанзе.

В ходе атаки были убиты начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и командующий КСИР Хосейн Салами, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Али Хаджизаде.

Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало о гибели не менее 20 иранских высокопоставленных командиров при ударах Израиля.