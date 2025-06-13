Небоскреб, где Зеленский купил квартиру, украсили цветами флага РФ: куда еще вешали триколор

На фасаде небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, который считается самым высоким зданием в мире, были продемонстрированы цвета российского национального флага в честь празднования Дня России. Кадры с изображением триколора, проецируемого на здание, распространились в социальных сетях.

Примечательно, что в Бурдж-Халифе президент Украины Владимир Зеленский недавно приобрел квартиру. Где еще в мире вешали российский триколор — в материале URA.RU.

Что связывает Зеленского и День России в Дубае

В 2025 году украинский президент Владимир Зеленский приобрел элитные апартаменты в небоскребе Бурдж-Халифа. Об этом сообщил новостной ресурс Alchourouk. Согласно данным портала, глава украинского государства сделал эту покупку в качестве подарка ко дню рождения своей матери Риммы Зеленской. Информация о приобретении недвижимости появилась в официальном реестре объектов Дубая. При этом детали сделки, включая сумму и дату заключения договора, не раскрываются.

Вечером 12 июня фасад самого высокого здания в мире, где Зеленский купил квартиру, был подсвечен цветами российского триколора по случаю Дня России. Соответствующие видеозаписи с изображением российского флага на здании распространились в социальных сетях.

Где с мире вешали российский триколор

«Лахта Центр» в Петербурге

В День России в 2025 году главная высотная достопримечательность Санкт-Петербурга предстала в новом облике, став ярким символом празднования. На здании «Лахта Центра» была включена эффектная иллюминация в цветах российского триколора, что стало поздравлением жителей и гостей города с Днем России.

В 23:00 фасады небоскреба засияли белым, синим и красным светом, что создало впечатляющую картину на фоне ночного неба Северной столицы. Световая инсталляция стала ключевым элементом праздничного оформления города. Кроме того, для жителей и гостей Петербурга празднично оформлены три городских моста — Дворцовый, Троицкий и Бетанкура, которые также украшены яркой подсветкой. Насладиться световым шоу на «Лахта Центре» и мостах можно было до 02:30 ночи 13 июня.

Тель-Авив

В преддверии празднования Дня России в израильском Тель-Авиве также был развернут российский флаг площадью свыше 600 квадратных метров. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. После этого прошли праздничные мероприятия с исполнением песен, народными танцами и дегустацией традиционных блюд русской кухни.

Эйфелева башня

В августе 2024 года на стадионе «Стад де Франс» состоялась церемония закрытия Олимпийских игр — первых с 1948 года, на которых Россия официально отсутствовала как самостоятельная сборная или в составе объединенной команды. Международный олимпийский комитет даже пригласил российских спортсменов на финальное мероприятие, однако сделал это лишь после того, как они уже покинули Францию.

«Спорт-Экспресс» решил провести собственную небольшую церемонию закрытия Олимпиады — с российским флагом на главной достопримечательности Парижа, Эйфелевой башне, рядом с которой в тот момент пробегали участницы женского марафона. Так, на всемирно известной башне появился российский флаг.

Бывшее здание парламента ФРГ

В немецком городе Потсдам в 2023 году на башне здания, ранее служившего местом проведения заседаний ландтага (регионального парламента), был вывешен российский флаг. Кроме того, на фасаде здания были обнаружены символы в виде буквы «Z». Российский триколор оказался закреплен на кровле сооружения, а на щитах, закрывающих оконные проемы, неизвестные также изобразили флаги России.

Местная полиция проводила расследование по факту возможного акта вандализма. Владелец здания получил предписание от правоохранительных органов удалить все размещенные символы и изображения флагов.

Скандал с флагами России и Украины в Казахстане

Во время официального визита президента России Владимира Путина в Астане в конце ноября 2024 года на одном из светодиодных экранов был заменен российский флаг на украинский. Как сообщили в Государственной технической службе Республики Казахстан, злоумышленники осуществили атаку с использованием зарубежных IP-адресов и прокси-серверов. В ведомстве уточнили, что специалисты провели комплексные технические работы, направленные на установление источника несанкционированного воздействия на экран, а также выясняли причины появления некорректного изображения.