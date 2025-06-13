Премьер Израиля захотел позвонить Путину на фоне атак на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным на фоне ракетных атак по Ирану в ночь на 13 июня. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом США Трампом, президентом России Путиным», — отмечается в официальном сообщении канцелярии Нетаньяху в соцсети X.

В нем подчеркивается, что глава израильского кабинета начал серию консультаций с мировыми лидерами еще накануне вечером. В частности, он уже провел переговоры с канцлером Германии, премьер-министром Индии и президентом Франции. В течение сегодняшнего дня также запланирована беседа с премьер-министром Великобритании.

В ночь на 13 июня Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) приступили к реализации масштабной операции под названием «Восходящий лев». В рамках данной операции израильская авиация нанесла удары по военным и ядерным объектам, расположенным на территории Ирана, включая районы вблизи Тегерана и северо-западные регионы страны. В результате этих атак были ликвидированы ряд высокопоставленных иранских военных, среди которых глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также более шести специалистов в области ядерных исследований. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи квалифицировал действия Израиля как преступление и заявил, что государство Израиль ожидает «горькая и страшная судьба».