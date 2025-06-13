МИД Украины назвал ключевое условие для третьего раунда переговоров с РФ

Украина не заинтересована в продолжении переговоров с Россией, если они не будут включать предметное обсуждение прекращения огня, заявил украинский министр иностранных Андрей Сибига. Об этом пишет Reuters.

Журналисты попросили главу ведомства рассказать, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции.

«Мы нуждаемся в таких переговорах, на которых принимаются решения, решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, был фактически сведен к обсуждению обмена», — пояснил Сибига.

Министр заметил, что для Украины ключевой является договоренность о перемирии, прекращении огня.

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По его словам, Киев заинтересован во встрече на уровне президентов, готов к такой встрече.