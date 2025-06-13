Бывший американский разведчик заявил о сговоре между США и Израилем

Ирано-американские переговоры по ядерной сделке были всего лишь уловкой, цель которой заключалась в создании ложного чувства безопасности у Тегерана. Об этом заявил «Известиям» бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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«США и Израиль сговорились создать обстановку, в которой иранцы поверили бы, что воскресные переговоры, шестой раунд переговоров, будут иметь решающее значение», — сказал он.

По словам Риттера, у Тегерана должно было сложиться впечатление, что еврейское государство намерено подождать и посмотреть, чем закончатся переговоры, перед принятием решения. И Вашингтон способствовал распространению этого мнения.

«А затем, когда иранцы потеряли бдительность, Израиль предпринял неожиданную атаку», — отметил экс-разведчик.

Кроме того, Риттер добавил, что американское правительство было осведомлено обо всех деталях планируемой атаки.

До этого президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал об атаке Израиля на Иран. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Вашингтон готов защитить себя и еврейское государство от ответа исламской республики.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.