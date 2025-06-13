В США заявили, что Нетаньяху бросил вызов Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, бросил вызов президенту США Дональду Трампу решением ударить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Нетаньяху, похоже, бросил вызов Трампу своим решением продолжить атаку на ядерную программу Ирана, чего опасались официальные лица США и союзников», — говорится в публикации.

По информации агентства, израильская атака по Ирану была организована всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что атака Тель-Авива не является неизбежной и США «все еще верят в перспективы дипломатического решения».

По словам директора по обороне и внешней политике Института Катона Джастина Логана, Нетаньяху своим решением «просто поставил американского лидера перед фактом».

Bloomberg также отмечает, что США могут оказаться втянутыми в обостряющийся конфликт на Ближнем Востоке.

Трамп выступил с резким заявлением на фоне атаки Израиля

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Нация как лев». Цель операции заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Трамп после израильской атаки напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума.