Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к народу после того, как Израиль нанес авиаудары по территории страны. Об этом сообщает издание ТАСС.

Пезешкиан назвал атаку Израиля преступлением. По его словам, в ответ не будут молчать ни власти Ирана, ни народ. Президент страны пообещал дать мощный ответ, который станет законным.

Как дополнил иранский лидер, Израиль, которого он назвал врагом, пожалеет о своих действиях. Политик счел авиаудары по стране глупыми действиями. В заключение он призвал народ стать более сплоченным, доверять исключительно властям страны, а также не заниматься распространением слухов.

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Ранее президент США Дональд Трамп обрадовался атаке Израиля по Ирану. По его словам, операция была превосходной, а в будущем можно ждать продолжение.