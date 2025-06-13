Гибель многих высших командных чинов Ирана парализует его военный ответ Израилю

Израиль начал беспрецедентную атаку на Иран, нацелившись на сердце национальной ядерной программы и высшее военное руководство и погрузив Ближний Восток в новую неопределенность.

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Источник в израильских службах безопасности проинформировал журналистов о том, что высшие военные руководители Ирана, а также ведущие ученые-ядерщики стали главной мишенью для первых ударов и что "шансы на их уничтожение увеличиваются".

Reuters сообщает, ссылаясь на два региональных источника, что по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров погибли. Это, в том числе, хорошо известные за пределами Ирана военные стратеги - начальник Генерального штаба ВС, генерал Ирана Мохаммад Багири и глава Революционной гвардии, оплота силовых структур Исламской Республики, Корпуса стражей Исламской революции, генерал Хоссейн Салами. По предварительным данным, они могли быть убиты в результате ракетной атаки на жилой комплекс в Тегеране, где проживает элита силовых структур ИРИ.

Точечные и избирательные удары, как например, попадание ракетой в спальню заместителя главнокомандующего ВС генерал-майор Раббани, который погиб дома вместе со своей женой и детьми, не могли быть проведены без предварительной разведывательной работы. Ранее неоднократно сообщалось, что могущественная израильская служба Моссад имеет широко разветвленную агентурную и диверсионную сеть в Иране, которая и была активирована накануне операции "Восходящий лев", начатой на земле и с воздуха рано утром в пятницу, 13 июня. "Моссад" контрабандой ввез оружие в Иран перед пятничными ударами, которые были нанесены по его оборонительным сооружениям изнутри, сообщил CNN представитель израильской службы безопасности. По его словам, "на территории Ирана была создана база для запуска беспилотников со взрывчаткой, а беспилотники были активированы во время пятничной атаки для наведения ракетных установок на базе недалеко от Тегерана". Израиль также "контрабандой доставил высокоточное оружие в центральный Иран и разместил его рядом с ракетными системами класса "земля-воздух", сказал источник, добавив, что Израиль также развернул ударные системы на транспортных средствах.

Днем Иран подтвердил, что в результате израильских ударов был убит генерал Амир Али Хаджизаде, могущественный глава ракетной программы Корпуса стражей исламской революции, сообщает AP. Израильские военные со своей стороны заявили, что в результате удара также были убиты командующий иранскими беспилотными летательными аппаратами Тахер Пур и начальник воздушного командования Дауд Шейхиан.

"В рамках комбинированного первого удара истребители израильских ВВС нанесли удар по командному центру, где находился командующий военно-воздушными силами КСИР Амир Али Хаджизаде вместе с другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Фактически Израиль провел "показательное избиение младенца", почти парализовал возможности своего единственного мощного регионального противника, разрушив его системы ПВО, благодаря активации беспилотных систем его агентами на местах. Между тем организация по атомной энергии Ирана заявила, что большая часть ущерба от израильских авиаударов по ее подземному объекту по обогащению урана в Натанзе была нанесена на уровне земли, сообщает AFP. "Большая часть повреждений находится на поверхностном уровне", - сказал представитель организации Бехруз Камальванди, добавив, что на объекте, где расположены центрифуги по обогащению урана, "жертв не было". Reuters цитирует представителя израильских вооруженных сил, который заявил, что удары нанесли "значительный" ущерб объекту в Натанзе.

Мнение

Аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт Макгерк, который занимал должность координатора по Ближнему Востоку в Белом доме Байдена, сказал, что любой ответ Ирана на атаку Израиля может быть сведен на нет смертью главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерала Хоссейна Салами и других высших военных руководителей. Вместе с тем, Макгерк сказал, что Иран способен нанести массированный ответный удар. Он отметил, что 1 октября прошлого года Иран выпустил 200 баллистических ракет по Израилю, хотя большинство из них были перехвачены израильскими, американскими и партнерскими ПВО.

"Как только они будут установлены, они могут запускать с интервалом примерно в пять минут залпы примерно по 30 ракет каждая", - сказал Макгерк.

По его словам, иранским ракетам требуется около 13 минут, чтобы достичь Израиля, и из-за траекторий баллистических ракет есть лишь небольшое окно, в котором они уязвимы для перехвата.

"Я думаю, что они попытаются сделать что-то подобное, как атака 1 октября", - сказал Макгерк.

"Смогут ли они это сделать, если они находятся в некотором замешательстве, еще предстоит увидеть", - добавил он.

Между тем

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что нападение Израиля на Иран было "превосходным", и предупредил, что впереди еще много интересного, сообщает ABC News.