Макрон высказался об атаках Израиля на Иран

Израиль, атакуя Иран, реализует право на самооборону и безопасность. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

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По словам Макрона, Франция осуждала ядерную программу Ирана и пыталась дипломатическим путем воздействовать на Тегеран.

«‎В этом контексте Франция подтверждает право Израиля защищать себя и обеспечивать свою безопасность»‎, — сказано в сообщении президента республики.

Президент отметил, что Париж предпримет все меры, чтобы защитить граждан, дипмиссии и французские военные базы в регионе. Макрон также рассказал, что провел заседание Совета обороны и национальной безопасности и обсудил случившееся, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и властями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Саудовской Аравии.

В Иране высказались о дальнейшей работе в атомной сфере

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.