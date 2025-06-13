Что будет после срыва переговоров по ядерной программе Ирана

Израильская армия в пятницу, 13 июня, нанесла массированный удар по военным и ядерным объектам на иранской территории. В пресс-службе израильского военного ведомства отметили, что в операции участвовали более 200 истребителей, которые атаковали не менее 100 целей в Иране.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется. СМИ сообщили, что в результате удара погибли начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики, а также командующий КСИР. Кроме того, жертвами ударов стали иранские физики-ядерщики.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль столкнется с "суровым наказанием" за свои действия. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что зафиксировали не менее 100 БПЛА, запущенных иранской стороной, которые были перехвачены за пределами территории израильского государства.

"РГ" попросила прокомментировать возможное развитие событий на Ближнем Востоке политолога-международника, члена Экспертного совета ПИР-центра Елену Супонину.

"Удар Израиля по иранским военным и ядерным объектам привел к срыву переговоров по иранской ядерной программе. Позиция администрации президента США Дональда Трампа выглядит очень двусмысленной на фоне этого обострения. На словах Трамп ратовал за переговоры, которые отчасти трансформировались в определенные действия - активность спецпосланника Стивена Уиткоффа в регионе, несколько туров переговоров по так называемой ядерной сделке.

Однако в реальности Трамп не сделал ничего конкретного для того, чтобы остановить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, за исключением словесных упреждений. Трамп вроде как пожурил Нетаньяху, а тот верно считал эту двойственность в позиции американского лидера и понял, что никакого особого наказания не последует и США все равно останутся союзником Израиля. Поэтому Нетаньяху продолжил подготовку к операции, о которой явно было известно американским спецслужбам.

Ситуация осложняется тем, что Израиль на этом останавливаться не собирается. Конечно, Иран будет отвечать на эти удары, тем более что погибли высокопоставленные иранские офицеры, а также ученые-ядерщики. При этом не удивлюсь, если Вашингтон будет работать над возобновлением переговоров для заключения ядерной сделки, к которым в Тегеране не будет доверия.

Регион останется в очень опасной зоне напряженности, где удары наносятся не просто по объектам, а по ядерным объектам. Чрезвычайные заседания Совета Безопасности ООН на фоне ирано-израильских обострений стали уже рутинным делом. Большого влияния, к сожалению, на развитие событий итоги подобного заседания вряд ли окажут".