Трамп заявил о втором шансе Ирана

У Ирана, возможно, ещё остаётся «второй шанс» для заключения ядерной сделки, заявил президент США Дональд Трамп.

«Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум, чтобы «заключить сделку»... Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что сказал представителям Тегерана, «что необходимо делать», но им этого не удалось.

Трамп назвал превосходной атаку Израиля на Иран

Ранее Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе и предупредил, что в случае отказа от неё «будет гораздо хуже» и следующие атаки могут быть ещё более жестокими. Он добавил, что сторонники жёсткой линии Ирана были смелы, но теперь все мертвы.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает о гибели не менее 20 иранских высокопоставленных командиров при ударах Израиля.