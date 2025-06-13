Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля. Соответствующую информацию публикует агентство Fars со ссылкой на министерство информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики.

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«Очевидно, что эти ограничения [на использование интернета] будут сняты по мере нормализации ситуации», — уточнили в сообщении.

Ранее в июне посольство Израиля в Москве опровергло информацию о прекращении работы. Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что израильское посольство работает в штатном режиме и намерено продолжать свою деятельностью после выходных.