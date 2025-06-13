Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан упрекнул Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии. Интервью опубликовал портал Kossuth.

Накануне Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline раскритиковал главу правительства Венгрии, обвинил его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей

«Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование, мы обеспечиваем их безопасность, и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это», — отметил Орбан.

Премьер заметил, что Венгрия — не та страна, которая встанет перед Украиной на колени подобно Западной Европе.

Будапешт прекрасно понимает, что представляет собой Зеленский, точно знает «кто такие украинцы и за кого они играют», подчеркнул Орбан. Он добавил, что жители Украины не могут высокомерно говорить с венграми.

Орбан ответил на угрозы Зеленского в адрес Венгрии

Киеву не следует требовать от Будапешта одобрения его вступления в Евросоюз, поскольку он вообще не имеет права вступать в организацию, резюмировал премьер.